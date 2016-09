Matt Kuchar birdies 14 to clinch a 5&4 win for the American team in the morning foursomes round at 2016 Ryder Cup from Hazeltine

