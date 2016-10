Einmal mit den Profis zocken – dieser Wunsch ist jetzt für acht unserer Hoffe Youngsters in Erfüllung gegangen. Gemeinsam mit Co-Trainer Matthias Kaltenbach und Youngsters Captain Kai Herdling durften sie das neue FIFA17-Spiel in einer Loge in der WIRSOL Rhein-Neckar-Arena testen. Und das zwei Tage vor dem offiziellen Release.