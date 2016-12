Zittern in der zweiten Liga: Der FC St. Pauli und die Angst vorm Abstieg

Es war ein kleiner Lichtblick am tristen Hamburger Horizont: Am 16. Spieltag gewannen die Kiezkicker mit einem 0:2 bei Greuther Fürth. Nach einer langen Torflaute macht das kleine Lebenszeichen Hoffnung. Doch was muss beim Verein passieren, damit der Abstieg in die dritte Liga in weite Ferne rückt?

Das Schlusslicht der zweiten Liga ließ am 16. Spieltag die Anhänger hoffen: Bei einem Auswärtssieg gegen die im unteren Mittelfeld stehenden Fürther zeigte der FC St. Pauli, dass er noch kämpfen kann. Mit einer gut organisierten Defensive holten sich die Kiezkicker, nicht unverdient, den so dringend benötigten Dreier. Mit ihrem letzten Sieg bei den Fürthern konnten nicht nur die Fans ein wenig Hoffnung schöpfen, auch beim Tippen für die zweite Bundesliga macht sich der Trend bemerkbar: Die Quoten stehen gut, die Buchmacher favorisieren die Kiezkicker bei ihrem nächsten Heimspiel gegen den VfL Bochum.

Kein guter Start in die neue Saison

Bislang lief es für den Hamburger Verein in der zweiten Liga allerdings nicht besonders rosig. Von 16 Spielen konnten die Kiezkicker gerade mal zwei Spiele für sich gewinnen. Zehn Niederlagen zieren das schlechte Punktekonto. Seit dem achten Spieltag verweilt der FC St. Pauli auf dem letzten Platz der Tabelle und legt damit einen neuen Negativrekord hin.

Das Verletzungspech geht weiter

Während die Siege bei den Hamburgern ausbleiben, häuft sich die Anzahl an verletzten Stammspieler. Nachdem sich Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann während der Partie gegen Heidenheim im Zweikampf einen Teilriss im Innenband des linken Knies zuzog, musste auch Keeper Robin Himmelmann im Spiel gegen Kaiserslautern ausgewechselt werden. Diagnose: Muskelfaserriss im oberen Oberschenkel. Einer machte es ihm gleich nach: Jetzt ließ das Zweitliga-Tabellenschlusslicht kurz vor dem 17. Spieltag noch verlauten, dass Stürmer Marvin Ducksch im Training ebenfalls einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitt.

Zittern um Stürmer Bouhaddouz

Aber auch auf die bestehenden Stammspieler kann Trainer Ewald Lienen nicht setzen. Stürmer Aziz Bouhaddouz kann mehr als ein Drittel aller Tore auf sein Konto ziehen. Für den FC St. Pauli ist er somit unverzichtbar. Doch jetzt droht dem Verein der vorübergehende Verzicht, denn zu Jahresbeginn findet in Gabun der Afrika Cup statt. Auch Bouhaddouz wird voraussichtlich im Nationaltrikot für Marokko auflaufen. Damit würde der Stürmer die gesamte Wintervorbereitung verpassen – fatal für die Aufholjagd, die die Kiezkicker spätestens in der Rückrunde starten müssen. Neue Spieler müssen her. Vielleicht kann er eine Wende bringen: Die Hamburger holen sich ab Januar nächsten Jahres Roland Kroos, der als Scout für den Verein arbeiten soll.

