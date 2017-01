Wer gewinnt die OPEL Challenges? | Letzter Teil | 1. FSV Mainz 05

Runde vier: das Duell der Innerverteidiger Stefan Bell gegen Niko Bungert

Die Opel Challenge geht in Ihre finale Runde. Wer kann die Challenge für sich entscheiden?

Unsere ersten Duellanten Jhon Córdoba vs. Jairo, Alexander Hack vs. Gerrit Holtmann und Gaëtan Bussmann vs. Giulio Donati haben schon eindrucksvolle Zeiten vorgelegt. In der letzten Opel Challenge treten unser Kapitän Niko Bungert und Stefan Bell gegeneinander an.