„Der Schnee ist noch neu für mich“, sagte der Mittelfeldspieler in seiner ersten Presserunde am Dienstagmittag (31. Januar), stellte aber klar: „Die Temperaturen kenne ich schon aus Brasilien. Ich glaube, ich werde mich schnell an das Klima hier gewöhnen.“ Und auch sonst möchte Walace schnell in Hamburg ankommen, im Team Fuß fassen und mit dem HSV den Klassenerhalt schaffen.