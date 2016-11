Vertragsverlängerung | Suat Serdar | 05er.tv | 1. FSV Mainz 05

Suat Serdar hat am Donnerstag seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 frühzeitig bis zum Jahr 2021 verlängert. Der deutsche Junioren-Auswahlspieler gehört seit zwei Jahren zum Profikader von Trainer Martin Schmidt, der 19-jährige Mittelfeldspieler hat in dieser Saison bereits 13 Pflichtspiele für die Mainzer in der Bundesliga und den Pokalwettbewerben absolviert. Serdar ist in Bingen geboren und spielt seit 2008 in Mainz, damals wechselte er in die U12 des Vereins.