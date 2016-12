Vertragsverlängerung | Daniel Brosinski | 05er.tv | 1. FSV Mainz 05

Daniel Brosinski hat seinen ursprünglich bis 2018 laufenden Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 vorzeitig um ein Jahr bis 2019 verlängert.

Der 28-jährige Defensiv-Allrounder spielt seit 2014 in Mainz und hat seitdem 73 Bundesligaspiele für die 05er absolviert. Auch in der laufenden Saison gehört er mit schon 17 Pflichtspieleinsätzen in der Liga und den Pokalwettbewerben zu den Stammkräften des Teams.

„Daniel Brosinski zählt sportlich zu den festen Größen in der Mannschaft. Er hat in dieser Saison durch seine Flexibilität und die Einsätze als Linksverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler sein Leistungsspektrum noch einmal erweitert. Darüber hinaus ist er ein wichtiger Faktor für das Mannschaftsgefüge. Wir freuen uns, dass er seinen Weg auch weiterhin bei uns sieht“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder.