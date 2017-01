Training camp ends, Badstuber joins Schalke

Bayern Munich finishes this season’s winter training camp with a 5:0 win vs Eupen. Carlo Ancelotti satisfied with training camp performances. Holger Badstuber joins Schalke on loan. Next test on Saturday in the Telekom Cup.

