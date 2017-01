TL Jerez | Tag 2 | 96 – Las Casas | Episode 1

Anders als in vorherigen Trainingslagern wohnen unsere 96-Profis dieses Mal nicht in Einzel- oder Zweierzimmern. Im Hotel Barcelo Montecastillo leben immer drei oder vier Spieler zusammen in Bungalows. An jedem Trainingslager-Tag stellt Euch 96TV eine Zimmercrew vor. Zum Auftakt sind wir zu Gast im Bungalow von Waldemar Anton, Niclas Füllkrug und Kenan Karaman.

