Nach vier sieglosen Spielen in der Bundesliga will der BVB unbedingt mit einem Sieg in die Länderspielpause gehen. Schlusslicht HSV scheint der ideale Gegner, doch Vorsicht: Hamburg hat sich längst zum Angstgegner entwickelt. Auf der Pressekonferenz spricht Thomas Tuchel daher über Glaube, Gedanken und Gesetze. Alle Videos zum Spiel gibt’s exklusiv auf www.bvbtotal.de.