Ausgelassene Stimmung am Tag danach: 3 zu 0 gewinnt die TSG gestern in Leverkusen. Tore von Kerem Demirbay, Sandro Wagner und Steven Zuber machen den vierten Sieg in Folge perfekt für die TSG. Ein früher Platzverweis des Ex-Hoffenheimers Kevin Volland spielt „Hoffe“ in die Karten. Damit bleibt die Mannschaft von Julian Nagelsmann nach acht Spieltagen weiter ungeschlagen.