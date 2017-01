Rückrundenstart in der Bundesliga: Nach zuvor 17 ungeschlagenen Partien, verliert die TSG das Top-Duell gegen Leipzig. Zunächst hatte Nadiem Amiri die TSG in Führung geschossen. Aufgrund einer roten Karte für Sandro Wagner musste die Mannschaft von Julian Nagelsmann ab der 60. Minute aber in Unterzahl spielen. Die Gastgeber drehen die Parte. Am Ende steht es 1:2.