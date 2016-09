Nur 33 Sekunden braucht Andrej Kramaric nach der Pause um die TSG in Darmstadt in Führung zu bringen. Doch in der letzten Spielminute gleichen die Lilien aus. 1:1 der Endstand. Die TSG bleibt auch nach vier Spielen ungeschlagen, muss aber weiter auf ihren ersten Sieg warten.