So schlägt man Bielefeld im Pokal

Packende Pokalabende? Können wir! Haben wir in dieser Saison gegen Magdeburg, Ingolstadt und Hannover bewiesen. Morgen kommt Bielefeld in den Stadtwald. Wie man die Arminia besiegt? Na, so wie 2006!

