Serge Gnabry für den Werder-Oscar nominiert! | WERDER.TV Inside nach Wolfsburg

Nicht nur in Hollywood, sondern auch bei WERDER.TV Inside wird es feierlich. Denn wieder einmal steht die Verleihung der höchsten grün-weißen Auszeichnung an – des Werder – Oscar für den Typ der Woche! Seine zwei Tore gegen den VfL Wolfsburg waren natürlich eine super Bewerbung, aber nicht nur Serge Gnabry ist unter den Nominierten. Wer sich über diesen Acamdemy-Award freuen darf und was am Wochenende außer Werder Bremens 2:1 Sieg gegen den VfL Wolfsburg noch los war, erfahrt Ihr in der neusten Folge WERDER.TV Inside!

