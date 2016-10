Mit einer kleinen Serie von drei ungeschlagenen Partien sind die Königsblauen am Mittwoch (19.10.) nach Krasnodar aufgebrochen. Für den S04 ist es das erste Pflichtspiel gegen eine russische Mannschaft. Zu Aufeinandertreffen mit Teams aus Russland kam es in der Schalker Vereinsgeschichte bislang nur in Testspielen.