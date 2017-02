Richtige Ernährung – U17 absolviert Kochkurs

Besondere Trainingseinheit: Vor dem Heimspiel gegen die Kickers aus Offenbach steht die U17 der TSG in der Küche statt auf dem Rasen. Die Nachwuchskicker absolvieren einen Kochkurs an der Albert-Schweitzer-Schule in Sinsheim. Neben dem Spaß am Kochen soll vor allem das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung verschärft werden. Den Kochkurs haben bereits auch die anderen Akademie-Teams gemacht. Das Thema Ernährung bildet einen wichtigen Grundstein in der Nachwuchsarbeit der TSG.