Der Rekord ist da, aber leider nur mit einem Remis gegen Hertha BSC: Der BVB bleibt in einem intensiven Spiel zum 25. Mal in Folge im SIGNAL IDUNA PARK unbesiegt. Wie Thomas Tuchel und Berlin-Trainer Pal Dardai die aufregenden Minuten am Freitagabend erlebt haben, erfahrt ihr auf der Pressekonferenz.