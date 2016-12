Per Mertesacker vermisst Serge Gnabry | WERDER.TV Inside | SV Werder Bremen

Warum Weltmeister Per Mertesacker Werders Top-Torschützen Serge Gnabry vermisst, was der Doppel-Einwurf über das Spiel gegen den 1.FC Köln aussagt und was Alexander Nouris Team beim Jahresabschluss in Hoffenheim erwarten muss? Das alles und noch viel mehr erfahrt Ihr in der neusten Folge WERDER.TV Inside… Jetzt reinklicken in die letzte Ausgabe des Jahres 2016 genießen!

