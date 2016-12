PDC Darts World Championship Challenge mit „Shorty“ Seyler, Max Kruse und Serge Gnabry

In London laufen die PDC Darts World Championship im Ally Pally – übertragen von Sport1 mit Tom „Shorty“ Seyler – beim SV Werder Bremen treten Max Kruse und Serge Gnabry ans Board. Ebenfalls mit Dart-Pro und TV-Experten Tom „Shorty“ Seyler. Was ist euer Topscore beim Dart? Schreibt es in die Kommentare!

