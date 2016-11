Papierkugel ist passé, Nordderby ist Kopfsache | WERDER.TV Inside | Hamburger SV – SV Werder Bremen

An die Papierkugel in Hamburg hat jeder Werder-Fan seine Erinnerungen. Die helfen im Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV aber auch nicht. Das Nordderby wird zur Kopfsache. Außerdem bei Inside: Thomas Wolter im Ausguck / Newsflash mit allen Infos / #SocialEcke mit allem, was im WerderWeb so los war.

Wo schaut ihr das Spiel gegen den Hamburger SV? Postet eure Fotos mit dem Hashtag #socialecke und findet euch am Montag bei Inside wieder.

