Neuverpflichtung | Robin Quaison im Interview | 05er.tv | 1. FSV Mainz 05

Der 1. FSV Mainz 05 verpflichtet mit sofortiger Wirkung Robin Quaison von US Palermo. Der 23-jährige Offensivspieler erhält beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2021. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Quaison, vierfacher schwedischer Nationalspieler und U21-Europameister von 2015, spielte bis 2014 beim AIK Solna in seiner Geburtsstadt Stockholm, für den er insgesamt 51 Erstligaspiele absolvierte (7 Tore, 4 Assists). Seit 2014 stand Quaison bei US Parlermo unter Vertrag. Das Trikot der Sizilianer trug er seitdem in 66 Spielen der Serie A (7 Tore, 4 Assists).