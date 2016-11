Neuer: “You can tell everyone wants to play”

Preparations for FC Bayern’s crunch match at Borussia Dortmund on Saturday have picked up pace, as a number of internationals return to training, although Costa and Vidal are still travelling back to Munich. Meanwhile, Manuel Neuer and Jérôme Boateng look ahead to “Der Klassiker” in today’s FCBayern.tv News.

