Max Kruse singt, U17 jubelt wieder | WERDER.TV Inside | SV Werder Bremen

Die Freude über den wichtigen 2:1-Erfolg gegen den FC Ingolstadt war nicht nur im Weser-Stadion zu spüren, auch auf der Fanclub-Weihnachtsfeier herrschte ausgelassene Stimmung. Max Kruse griff sogar zum Mikrofon!

Ob Werders Nummer 10 so gut singt, wie er kickt, hört und seht ihr in der neusten Folge von WERDER.TV Inside. Außerdem gibt es alle News rund um Werder, wir werfen einen Blick in die #socialecke und wir küren den TYP DES MONATS. Schaut es euch an!

► Abonnieren/Subscribe: http://bit.do/WerderYT

WERDER.TV: http://www.werder.de/werdertv

Website: http://www.werder.de/

Twitter: https://twitter.com/werderbremen

Facebook: https://facebook.com/WerderBremen/

Instagram: https://www.instagram.com/werderbremen/