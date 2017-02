Max Kruse: „30 Prozent Ballbesitz, aber 3 Punkte!“ | VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen

Die Erleichterung war allen Werderanern in der Volkswagen Arena deutlich anzumerken. Mit Leidenschaft und Herz hatten sich die Grün-Weißen beim Auswärtsspiel in Wolfsburg drei Punkte erkämpft. WERDER.TV hat nach dem Kraftakt mit Max Kruse und Co. gesprochen…

