Mats Hummels back in training

Bayern began preparations for Atlético. Hummels back fit and ready for Wednesday. Thiago: “Atlético have the best defence in the world!”. Bayern Women unlucky to lose against Wolfsburg, Miedema’s equaliser not enough. The FC Bayern.tv News.

► Abonnieren/Subscribe: http://fcb.de/youtube

Facebook: https://www.facebook.com/FCBayern

Twitter: https://twitter.com/fcbayern

Instagram: http://www.instagram.com/fcbayern

Snapchat: http://fcb.de/FCBayernSnaps

Website: https://fcbayern.com

FC Bayern.tv: https://fcbayern.com/fcbayerntv