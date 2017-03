Matchwinner Claudio Pizarro und Felix Wiedwald | Bayer 04 Leverkusen 1:1 Werder Bremen

Claudio Pizarro und Felix Wiedwald sind beim 1:1 im Bundesliga-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen die Matchwinner für Werder Bremen. Pizarro trifft nach endlosen torlosen Minuten und Felix Wiedwald hält in der 96. Minute einen Foulelfmeter. Werder-Wahnsinn in Leverkusen! Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare.

► Abonnieren/Subscribe: http://bit.do/WerderYT

WERDER.TV: http://www.werder.de/werdertv

Website: http://www.werder.de/

Twitter: https://twitter.com/werderbremen

Facebook: https://facebook.com/WerderBremen/

Instagram: https://www.instagram.com/werderbremen/