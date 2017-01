Für Mario Götze ist es das zweite Trainingslager nach seiner Rückkehr zum BVB. Unsere Nummer 10 hat sich viel vorgenommen – für die Einheiten hier in Marbella und natürlich auch für die Rückrunde. Was der Mittelfeldstar sonst noch berichtet, erfahrt Ihr in der heutigen Gesprächsrunde mit den Journalisten. Alle Videos aus dem Trainingslager gibt’s exklusiv auf www.bvbtotal.de.