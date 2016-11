Manuel Neuer’s Keepy-Uppy Skills | FC Bayern Training

FC Bayern’s No.1 Manuel Neuer demonstrates once again that he’s no ordinary goalkeeper, as Thomas Müller and Rafinha join him for some long-distance keepy uppies. Check it out ;-)!

► Subscribe: http://fcb.de/youtube

Facebook: https://www.facebook.com/FCBayernEN

Twitter: https://twitter.com/fcbayernEN

Instagram: http://www.instagram.com/fcbayern

Snapchat: http://fcb.de/FCBayernSnaps

Website: https://fcbayern.com

FC Bayern.tv: https://fcbayern.com/fcbayerntv