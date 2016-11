Luca Caldirola trainiert, Maximilian Eggestein gewinnt | WERDER.TV Inside | mit GEWINNSPIEL!

Bei all dem Ärger über den verpassten Derbysieg, gibt es trotzdem gute Nachrichten von unseren Werder-Profis: Luca Caldirola steht wieder auf dem Trainingsplatz. In der U23 konnte Maximilian Eggestein am Wochenende außerdem seinen ersten Sieg als Kapitän feiern. Das alles und viel mehr (z.B. ein ***GEWINNSPIEL***) seht Ihr in der neusten Folge von WERDER.TV-Inside….

