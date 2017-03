LIVE aus dem Bruchweg | Training Aktuell KW10 | 05er.tv | 1. FSV Mainz 05

Start in die Trainingswoche: Wir waren diesmal live dabei und haben die komplette Einheit mit Kommentar und Analyse begleitet. Auch was an so einem Tag drumherum passiert (Trainingskiebitze, Mainzer Journaille, etc.) wurde eingefangen und vorgestellt. Außerdem konnten wir ein Experten-Interview mit Alexander Bonengel (SKY) führen und haben unsere Latino-Fraktion beim Spiel nach dem Abschluss-Spiel beobachtet.