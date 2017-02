Lewis Holtby nach dem Heimsieg gegen Leverkusen | 3. Feb 2017

Geackert, gekämpft, gesiegt – der Hamburger SV hat am 19. Spieltag mit einem 1:0-Erfolg über Bayer 04 Leverkusen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Den Erfolg betitelten die Rothosen im Anschluss an die Partie in der Mixed Zone des Volksparkstadions als einen „Sieg des Willens“. Gleichzeitig zeigten sich die Protagonisten aber auch demütig. Man habe nach dem schwachen Auftritt in Ingolstadt die passende Reaktion gezeigt, aber immer noch zu wenig Punkte auf dem eigenen Konto.