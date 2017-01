Zurück zu den Wurzeln des FC Schalke 04: Nach einer Trainingseinheit am Mittwochvormittag (18.1.) fuhren der Lizenzspielerkader und der Trainerstab am frühen Nachmittag auf der Zeche Prosper Haniel in Bottrop ins Bergwerk ein. Den kompletten Beitrag gibt’s auf www.s04.tv.