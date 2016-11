Allein unter Jungs: Dafina kickt als einziges Mädchen in unseren Akademie-Teams. Seit mehr als drei Jahren ist sie bei der TSG. Angefangen hat Dafi im Kinderperspektivteam. Seit dieser Saison spielt sie bei der U12. Was ihr am Training mit den Jungs besonders Spaß macht – das und vieles mehr verrät sie bei achtzehn99tv.