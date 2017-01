Jaroslav Drobnys Entscheidung, Thomas Delaneys Debüt | WERDER.TV Inside

Was für ein Spiel gegen Borussia Dortmund, was für ein Bundesliga-Debüt von Thomas Delaney?! Erst der schnelle Gegentreffer, die Rote Karte gegen Jaroslav Drobny, dann in Unterzahl einen Rückstand aufgeholt und am Ende doch verloren. Die neuste Folge WERDER.TV Inside fasst noch einmal alles zusammen…

