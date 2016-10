Ischa Achterbahn! | Izet Hajrovic, Aron Johannsson, Jaroslav Drobny auf dem Freimarkt

Izet Hajrovic, Aron Johannsson & Jaroslav Drobny testen Achterbahn und Break Dancer. Mögt ihr Karussellfahren? Was macht ihr auf der Kirmes am Liebsten? Schreibt es in die Kommentare! Und dann alle anschnallen für den Werder-Tag am 26.10.2016 auf dem Bremer Freimarkt! Jetzt geht’s los, los, los …

► Abonnieren/Subscribe: http://bit.do/WerderYT

WERDER.TV: http://www.werder.de/werdertv

Website: http://www.werder.de/

Twitter: https://twitter.com/werderbremen

Facebook: https://facebook.com/WerderBremen/

Instagram: https://www.instagram.com/werderbremen/