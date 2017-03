http://youtu.be/_OPt1SKvX0I

Wieder mal ein unangenehmes Spiel gegen Hertha. Diesmal leider ohne Happy End für Schwarzgelb. Was André Schürrle zur Partie in Berlin sagt, seht Ihr in der Nachspielzeit bei BVB total!. Alle Stimmen zum Spiel in Berlin gibt’s auf www.bvbtotal.de.