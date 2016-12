Infoveranstaltung zur Fanbabteilung | 05er.tv | Harald Strutz | 1. FSV Mainz 05

Fans diskutieren über die zu gründende Fanabteilung.

Wie kann sich eine Fanabteilung bei Mainz 05 positiv auf die Entwicklung der Fanszene auswirken und wie sind die weiteren formalen Schritte auf dem Weg dorthin? Ausgehend von diesen zentralen Fragen hatten der 1. FSV Mainz 05 und die Supporters Mainz unterstützt vom Fanprojekt Mainz alle größeren Fanklubs und –gruppen am Montagabend in die OPEL ARENA eingeladen. 65 Vertreter von 35 Fanklubs beteiligten sich an der Informations- und Diskussionsrunde.