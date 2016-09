SCHALKE TV hat sich mit Christian Heidel unterhalten. Der S04-Manager gewährt vor dem Köln-Heimspiel Einblicke in seine Gefühlswelt und freut sich über das feine Gespür der Fans, was sie auch nach der enttäuschenden Niederlage in Berlin wieder einmal unter Beweis stellten. Der komplette Beitrag auf www.s04.tv.