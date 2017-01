Happy birthday Mr. President – Duo back on the pitch

FC Bayern.tv News from Doha: Congratulations Uli Hoeneß – Thomas Müller optimistic for 2017 – Lewandowksi expects better football – Martinez and Coman back on the pitch.

► Subscribe: http://fcb.de/youtube

Facebook: https://www.facebook.com/FCBayernEN

Twitter: https://twitter.com/fcbayernEN

Instagram: http://www.instagram.com/fcbayern

Snapchat: http://fcb.de/FCBayernSnaps

Website: https://fcbayern.com

FC Bayern.tv: https://fcbayern.com/fcbayerntv