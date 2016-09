Hannover 96. Eine Stadt, ein Verein – NIEMALS ALLEIN!

Nach 14 zum Teil sehr erfolgreichen Jahren in der ersten Bundesliga und zahlreichen europäischen Ausflügen, musste sich unsere Profi-Fußballmannschaft am Ende der Saison 2015/2016 aus dem Oberhaus verabschieden. Doch der sportliche Abstieg in die 2. Bundesliga hat dem Zusammenhalt und der Verbundenheit innerhalb der Fanszene, der Stadt und des Vereins nicht geschadet. Ganz im Gegenteil. Wir können stolz darauf sein, wie viele Menschen sich jetzt erst recht zu Hannover 96 bekennen. Wir haben in diesem Video zusammengebracht, was zusammen gehört: Feine Ecken und Gegenden unserer geliebten Stadt und unserer sportlichen Heimat im Herzen von Hannover (einer der schönsten Standorte aller Bundesliga-Stadien). Hannover ist 96 und 96 ist Hannover. Unsere Stadt, unser Verein – niemals allein!

Dieser Film ist eine Nur!Media. – Produktion der Frantzis & Sagra GmbH im Auftrag von Hannover 96

Kamera: Lee Maas, Erik Kaben, Steffen Ohlheiser

Schnitt: Erik Kaben

Musik: Devin Beats

