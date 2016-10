Johannes Geis hat sich in der Länderspielwoche am Mikro von SCHALKE TV geäußert. Der Defensivmann der Königsblauen hätte nach zwei Siegen in Serie gerne gleich die nächste Partie absolviert. Aktuell trainiert er aufgrund der Länderspielreisen mit einem dezimierten Kader auf Schalke. Der komplette Beitrag: www.s04.tv