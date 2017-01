Fußball als Lebensschule – TSG-Hilfe für Kinder im Township Katutura

Ein Hauch von Bundesliga vor den Toren Windhoeks: Zwei Mannschaften in den Trikots der TSG. Gespielt wird auf einem Fußballplatz, der den Namen wohl kaum verdient. Dennoch für die Kinder des Townships Katutura in Windhoek ist es ein Ort der Freude. Vor allem wenn Lolo Goraseb vorbeikommt – ihr Vorbild und Hoffnungsträger. Mit dem von Lutz Pfannenstiel gegründeten Verein „Global United“ engagiert sich der Rekordspieler Namibias in seiner Heimat.