FCB Frauen vor Hibernian Edinburgh | Women’s Champions League 2016/17

Die FCB Frauen machten sich in aller Früh auf den Weg nach Edinburgh, wo die erste Hürde in der Women’s Champions League auf dem Programm steht: Hibernian wartet im Sechzehntelfinale auf Melanie Behringer & Co. Wir haben Impressionen vom Abflug, sowie Stimmen von Trainer Thomas Wörle und einigen Spielerinnen festgehalten. Viel Erfolg, Mädels!

Ihr möchtet mehr über unsere Frauen-Bundesligamannschaft erfahren? Ganz einfach:

► FCB-Frauen-Playlist: http://fcb.de/PlaylistFCBFrauen

► YouTube-Kanal der FCB-Frauen: http://fcb.de/YouTubeFCBFrauen

► Abonnieren/Subscribe: http://fcb.de/youtube

Facebook: https://www.facebook.com/FCBayern

Twitter: https://twitter.com/fcbayern

Instagram: http://www.instagram.com/fcbayern

Snapchat: http://fcb.de/FCBayernSnaps

Website: https://fcbayern.com

FC Bayern.tv: https://fcbayern.com/fcbayerntv