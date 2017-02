FCB-Frauen Golf-Challenge | Allianz Winter Camp 2017

Die Teams Verena Faißt/Fridolina Rolfö und Nora Holstad/Jacintha Weimar treten im Rahmen des Allianz Winter Camps 2017 in Cádiz in der FCB-Frauen Golf-Challenge in den Disziplinen Drive, Putten und Sandbox gegeneinander an. Wer gewinnt die Challenge?

