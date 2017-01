EintrachtTV: Fußballschule in Abu Dhabi

Auf zum zweiten Akt: Nachdem die Daman Super 11 Boys bereits am Sonntag in den Genuss einer Trainingseinheit kamen, stand heute die zweite Einheit auf dem Programm. Mit dem Aufwärmen und den folgenden Staffelspielen kam schnell eine prächtige Stimmung auf, die im anschließenden Turnier ihren Höhepunkt fand. Voller Einsatz, packende Spiele und jede Menge Tore sorgten für strahlende Gesichter. Fußballschulen-Coach und fürs Turnier umfunktionierter Torhüter Ervin Skela: „Alle sind mit so viel Freude beim Fußball, das macht riesig Spaß. Zumal wir mit der heutigen zweiten Einheit den Spielern auch noch mehr mit auf den Weg geben können. Am Ende haben sich alle für zwei tolle Tage bedankt!“

