„Dieser Moment war der größte Traum meines Lebens!“ I MATCHDAY DIARY I Ousman Manneh #2

Ousman Manneh erzielt im Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen das Siegtor zum 2:1 – im Matchday Diary richtet er sich direkt an euch Werder-Fans.

Hier die Übersetzung:

„Dieser Moment ist einer der größten Träume in meinem Leben.

Hier vor über 40.000 Zuschauern zu spielen. Die besten Fans, die ich je kennen gelernt habe.

Ich war selbst schon ein Fan, hier in der Stadt, und habe hier schon Fußball geschaut.

Also ich weiß, was es heißt hier ein Fan zu sein; was es bedeutet, hier spielen zu dürfen; und was dieses Tor für die Fans bedeutet.

Es war die Führung und am Ende drei Punkte.

Das ist immer noch unglaublich. Wir haben die drei Punkte und ich muss erstmal sehen was ich machen kann, um schlafen zu können

