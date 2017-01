Das internationalste Taxi der Bundesliga

In Kooperation mit Sky bewirbt sich Eintracht Frankfurt um den Civis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa. In dieser Woche wurde an der Commerzbank-Arena gedreht – und es ging ziemlich lustig zu.

Sky-Dreh15 Spieler in einem Taxi: das ist Vielfalt bei Eintracht Frankfurt.

David Abraham wetzte als Erster in das Sky-Taxi und sicherte sich zunächst den Platz auf dem Fahrersitz. Doch dann kam Haris Seferovic, setzte sich auf seinen Schoß und drehte erstmal die Musik auf. Danach rissen die Mitspieler alle anderen Türen auf, sprangen hinein und stapelten sich fast in dem BMW X5. Am Ende saßen 15 Spieler von Eintracht Frankfurt im Sky-Taxi. Geschafft! Gedreht werden musste diese Szene wegen verschiedener Kameraeinstellungen gleich zweimal, aber auch da klappte es problemlos – auch wenn David Abraham dieses Mal auf dem Dach Platz genommen hatte.

Spieler aus 15 Nationen in einem Taxi – das symbolisierte die Idee, mit der sich Sky und die Eintracht bewerben. Insgesamt verbindet die SGE nach der Verpflichtung des Ecuadorianers Andersson Ordonez im Winter, Profis aus 18 Nationen mit unterschiedlichen Religionen. Jeden Tag bilden sie eine Einheit, eine Gemeinschaft und ein Team. Das ist Integration und Vielfalt.

Trainer Niko Kovac hat damit den internationalsten aller Bundesliga-Kader beisammen. Beim Dreh fuhren Kovac und Sport-Vorstand Fredi Bobic mit dem Taxi vor und holten ihre Spieler einzeln vor dem Stadion ab. Jede Nation und damit jeder Spieler bekam einen kurzen Auftritt im fahrenden Auto. Bei der Abschluss-Szene mit allen Spielern im Auto fehlten Alexander Meier (Deutschland) und Marco Fabian (Mexiko).

