Das Herz am richtigen Fleck – Nadiem Amiri engagiert sich für Flüchtlinge

Es ist eine besondere Autogrammstunde für Nadiem Amiri: In der Kontaktwerkstatt und dem Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes in Sinsheim besucht der TSG-Profi Flüchtlinge und nimmt sich Zeit abseits des Fußballplatzes. Bereits im Sommer hatte Nadiem Amiri die Flüchtlingsunterkunft in der Breiten Seite in Sinsheim besucht. Viele der Bewohner dort stammen aus Afghanistan und sind diesmal gekommen, um ihr Vorbild wieder zu sehen. Denn auch Nadiem Amiri hat afghanische Wurzeln und ist dankbar für den engen Austausch und die Warmherzigkeit, die ihm auch bei diesem Treffen wieder entgegengebracht wird.