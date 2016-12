Schwarzgelb in guten wie in schlechten Zeiten: Auf kaum einen Spieler trifft das so zu wie auf Florian Kringe. Doch der Vorzeige-Borusse hat zu Beginn seiner Profilaufbahn auch zwei Jahre beim 1. FC Köln. Der optimale Gast also um Euch auf die Partie in der Domstadt einzustimmen. Alle Videos zum Spiel findet Ihr auf www.bvbtotal.de.